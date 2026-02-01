Activités sportives Salle des fêtes du couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe
Activités sportives Salle des fêtes du couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe mercredi 18 février 2026.
Activités sportives
Salle des fêtes du couvent Rue du Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 14:00:00
fin : 2026-02-20 17:00:00
Date(s) :
2026-02-18
La commission sport jeunesse et culture propose aux enfants de la commune 3 après-midi d’activités sportives gratuites pendant les vacances de février.Inscriptions au secrétariat de mairie. .
Salle des fêtes du couvent Rue du Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 72 99 mairie-treigny@wanadoo.fr
