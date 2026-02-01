Activités sportives Salle des fêtes du couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Activités sportives

Salle des fêtes du couvent Rue du Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 14:00:00

fin : 2026-02-20 17:00:00

Date(s) :

2026-02-18

La commission sport jeunesse et culture propose aux enfants de la commune 3 après-midi d’activités sportives gratuites pendant les vacances de février.Inscriptions au secrétariat de mairie. .

Salle des fêtes du couvent Rue du Couvent Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 72 99 mairie-treigny@wanadoo.fr

English : Activités sportives

