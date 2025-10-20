Activités Vacances de la Toussaint Sports Nature Haute-Corrèze Ussel

Activités Vacances de la Toussaint Sports Nature Haute-Corrèze

Avenue Turgot Ussel Corrèze

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-31

2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-24 2025-10-27 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31

Sports Nature Haute-Corrèze vous propose différentes activités durant les vacances de la Toussaint.

Activités proposées:

– Parc accrobranche lundis 20 et 27 octobre de 14h à 16h, dès 6 ans. Mestes

– Escalade mardi 21 de 10h à 12h, vendredi 24, mercredi 29 et vendredi 31 octobre de 14h à 16h, dès 7 ans. Gymnase collège Voltaire

– Tir à l’arc mercredi 22 et jeudi 30 octobre de 14h à 16h, dès 7 ans. Château de la Diège

Activités encadrées ; à la séance 15 € pers. Pass Evasion 5, 10 & 15 séances, sur réservations obligatoires

Règlement du Pass dès la première séance. .

Avenue Turgot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 12 85 72 hckc.sportsnature@yahoo.fr

