Activités Vacances de la Toussaint Sports Nature Haute-Corrèze Ussel
Activités Vacances de la Toussaint Sports Nature Haute-Corrèze Ussel lundi 20 octobre 2025.
Activités Vacances de la Toussaint Sports Nature Haute-Corrèze
Avenue Turgot Ussel Corrèze
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-24 2025-10-27 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31
Sports Nature Haute-Corrèze vous propose différentes activités durant les vacances de la Toussaint.
Activités proposées:
– Parc accrobranche lundis 20 et 27 octobre de 14h à 16h, dès 6 ans. Mestes
– Escalade mardi 21 de 10h à 12h, vendredi 24, mercredi 29 et vendredi 31 octobre de 14h à 16h, dès 7 ans. Gymnase collège Voltaire
– Tir à l’arc mercredi 22 et jeudi 30 octobre de 14h à 16h, dès 7 ans. Château de la Diège
Activités encadrées ; à la séance 15 € pers. Pass Evasion 5, 10 & 15 séances, sur réservations obligatoires
Règlement du Pass dès la première séance. .
Avenue Turgot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 12 85 72 hckc.sportsnature@yahoo.fr
English : Activités Vacances de la Toussaint Sports Nature Haute-Corrèze
German : Activités Vacances de la Toussaint Sports Nature Haute-Corrèze
Italiano :
Espanol : Activités Vacances de la Toussaint Sports Nature Haute-Corrèze
L’événement Activités Vacances de la Toussaint Sports Nature Haute-Corrèze Ussel a été mis à jour le 2025-10-07 par Corrèze Tourisme