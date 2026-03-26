Activités Vacances de Printemps Sports Nature Haute-Corrèze Ussel
Activités Vacances de Printemps Sports Nature Haute-Corrèze Ussel lundi 6 avril 2026.
Activités Vacances de Printemps Sports Nature Haute-Corrèze
Avenue Turgot Ussel Corrèze
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-06 2026-04-13
Sports Nature Haute-Corrèze vous propose différentes activités durant les vacances de Printemps; tir à l’arc, escalade, sarbacane, discgolf, slackline, tag archery et escalade
Activités proposées:
– Tir à l’arc: lundi 6 et 13 avril de 10h à 12h. Château de la Diège dès 7ans
– Escalade mardi 7, vendredi 10, mercredi 15 et vendredi 17 avril de 10h à 12h. dès 7 ans. Gymnase collège Voltaire
– Sarbacane, discgolf, slacklin: mercredi 8 et mardi 14 avril de 10h à 12h, dès 7 ans. Château de la Diège
– Tag Archery jeudi 9 et jeudi 16 avril de 10h à 12h , dès 8 ans. Château de la Diège
Activités encadrées ; à la séance 15 € pers. Tarifs dégressifs si plusieurs séances.
Sur réservation conseillée .
Avenue Turgot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 12 85 72
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English : Activités Vacances de Printemps Sports Nature Haute-Corrèze
L’événement Activités Vacances de Printemps Sports Nature Haute-Corrèze Ussel a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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