Activités Vacances de Printemps Sports Nature Haute-Corrèze

Avenue Turgot Ussel Corrèze

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-06 2026-04-13

Sports Nature Haute-Corrèze vous propose différentes activités durant les vacances de Printemps; tir à l’arc, escalade, sarbacane, discgolf, slackline, tag archery et escalade

Activités proposées:

– Tir à l’arc: lundi 6 et 13 avril de 10h à 12h. Château de la Diège dès 7ans

– Escalade mardi 7, vendredi 10, mercredi 15 et vendredi 17 avril de 10h à 12h. dès 7 ans. Gymnase collège Voltaire

– Sarbacane, discgolf, slacklin: mercredi 8 et mardi 14 avril de 10h à 12h, dès 7 ans. Château de la Diège

– Tag Archery jeudi 9 et jeudi 16 avril de 10h à 12h , dès 8 ans. Château de la Diège

Activités encadrées ; à la séance 15 € pers. Tarifs dégressifs si plusieurs séances.

Sur réservation conseillée .

Avenue Turgot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 12 85 72

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English : Activités Vacances de Printemps Sports Nature Haute-Corrèze

L’événement Activités Vacances de Printemps Sports Nature Haute-Corrèze Ussel a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de Haute Corrèze