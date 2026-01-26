Activités Vacances d’hiver Sports Nature Haute-Corrèze Château de la Diège Ussel
Activités Vacances d’hiver Sports Nature Haute-Corrèze Château de la Diège Ussel lundi 9 février 2026.
Activités Vacances d’hiver Sports Nature Haute-Corrèze
Château de la Diège Avenue Turgot Ussel Corrèze
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-09
Sports Nature Haute-Corrèze vous propose différentes activités durant les vacances de Février; tir à l’arc, escalade, VTT
Nouveauté Escape Game Le chant de la forêt (château de la Diège) jeudi 12 et mercredi 18 février de 14h à 15h30
Sur inscriptions
Tir à l’arc lundi 9 et 16 février 14h -16h (château de la Diège) dès 7 ans
Escalade mardi 10, 17 et 20 février 14h -16h (gymnase collège Voltaire) dès 7 ans
VTT mercredi 11 février 14h -16h pumptrack au lac de Ponty .
Château de la Diège Avenue Turgot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 12 85 72
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Activités Vacances d’hiver Sports Nature Haute-Corrèze
L’événement Activités Vacances d’hiver Sports Nature Haute-Corrèze Ussel a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme de Haute Corrèze