Activités Vacances d’hiver Sports Nature Haute-Corrèze Château de la Diège Ussel

Activités Vacances d’hiver Sports Nature Haute-Corrèze

Château de la Diège Avenue Turgot Ussel Corrèze

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-20

Sports Nature Haute-Corrèze vous propose différentes activités durant les vacances de Février; tir à l’arc, escalade, VTT

Nouveauté Escape Game Le chant de la forêt (château de la Diège) jeudi 12 et mercredi 18 février de 14h à 15h30

Sur inscriptions

Tir à l’arc lundi 9 et 16 février 14h -16h (château de la Diège) dès 7 ans

Escalade mardi 10, 17 et 20 février 14h -16h (gymnase collège Voltaire) dès 7 ans

VTT mercredi 11 février 14h -16h pumptrack au lac de Ponty .

Château de la Diège Avenue Turgot Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 12 85 72

