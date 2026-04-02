Activités vacances Lecture printemps Wimereux
Activités vacances Lecture printemps Wimereux vendredi 17 avril 2026.
Wimereux
Activités vacances Lecture printemps
Salle des Fêtes Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-17
Activités vacances
Atelier lecture de 10 h 30 à 11 h 30.
En partenariat avec la Bibliothèque Municipale .
Salle des Fêtes Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 85 85
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English :
L’événement Activités vacances Lecture printemps Wimereux a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale
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