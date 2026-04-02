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Activités vacances Lecture printemps Wimereux

Activités vacances Lecture printemps Wimereux vendredi 17 avril 2026.

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 62930 Wimereux

Département : Pas-de-Calais

Début : 2026-04-17T

Fin : 2026-04-17T

Tarif :

Wimereux

Activités vacances Lecture printemps

Salle des Fêtes Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17
fin : 2026-04-17

Date(s) :
2026-04-17

Activités vacances
Atelier lecture de 10 h 30 à 11 h 30.
En partenariat avec la Bibliothèque Municipale   .

Salle des Fêtes Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 85 85 

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English :

L’événement Activités vacances Lecture printemps Wimereux a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale

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