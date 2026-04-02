Wimereux

Activités vacances Lecture printemps

Salle des Fêtes Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Activités vacances

Atelier lecture de 10 h 30 à 11 h 30.

En partenariat avec la Bibliothèque Municipale .

Salle des Fêtes Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 99 85 85

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English :

L’événement Activités vacances Lecture printemps Wimereux a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Le Boulonnais Côte d’Opale