Wimereux

Activités vacances scolaires jeux en bois et de société COPIE

Salon des Jardins de la Baie Saint Jean Rue Sainte Adrienne Wimereux Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Pendant les vacances, deux après-midi où les enfants pourront se divertir avec des jeux en bois et de société… .

Salon des Jardins de la Baie Saint Jean Rue Sainte Adrienne Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 78 72

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English :

L’événement Activités vacances scolaires jeux en bois et de société COPIE Wimereux a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale