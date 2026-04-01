Activités vacances scolaires jeux en bois et de société COPIE Wimereux
Activités vacances scolaires jeux en bois et de société COPIE Wimereux lundi 13 avril 2026.
Wimereux
Activités vacances scolaires jeux en bois et de société COPIE
Salon des Jardins de la Baie Saint Jean Rue Sainte Adrienne Wimereux Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13
Pendant les vacances, deux après-midi où les enfants pourront se divertir avec des jeux en bois et de société… .
Salon des Jardins de la Baie Saint Jean Rue Sainte Adrienne Wimereux 62930 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 78 72
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English :
L’événement Activités vacances scolaires jeux en bois et de société COPIE Wimereux a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale
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