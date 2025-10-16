Activ’Jump – Identifier et valoriser ses compétences

Activ’Jump – Identifier et valoriser ses compétences jeudi 16 octobre 2025.

3h15 d’atelier pour :

→ Trouver ensemble des solutions concrètes pour favoriser le travail en équipe

→ Identifier les valeurs ajoutées de son profil afin de les valoriser auprès d’employeurs potentiels

→ Créer son cadre de travail idéal pour mieux identifier les structures que l’on souhaite contacter pour favoriser son épanouissement

A propos de l’atelier

Vous repartirez avec :

→ des méthodologies et outils

→ de la motivation

→ de nouvelles rencontres

Le tout dans une ambiance bienveillante et conviviale, en activant des compétences savoir-être et relationnelles !

Pour qui ?

→ Ouvert à tous et toutes, il n’y a aucun prérequis pour participer

→ Personne en transition professionnelle : en recherche d’emploi, en reconversion, en questionnement, en création de projet entrepreneurial ayant envie de participer étant intéressée par le sujet de l’atelier

Participation :

→ Gratuit

→ Sur inscription (Attention, le nombre de places étant limité, merci de vous désinscrire en cas d’empêchement ou de désistement)

Où ?

→ En présentiel Paris 12

Nous vous invitons à apporter un stylo et un support papier.

L’Activ’Jump, c’est la possibilité de se repositionner non pas comme un demandeur d’emploi mais comme un offreur d’opportunités en valorisant ses compétences !

