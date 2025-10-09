Activ’Up – Concrétiser ses envies, ses idées, ses projets Paris 12
Activ’Up – Concrétiser ses envies, ses idées, ses projets Paris 12 jeudi 9 octobre 2025.
3h15 d’atelier pour :
→ réfléchir à une envie ou un projet personnel et lever les freins qui empêchent sa réalisation
→ trouver ses propres leviers de motivation, prendre conscience de ses forces et les mobiliser pour atteindre son objectif
→ élaborer un plan d’action pour le concrétiser
A propos de l’atelier
Vous repartirez avec :
→ des méthodologies et outils
→ de la motivation
→ de nouvelles rencontres
Le tout dans une ambiance bienveillante et conviviale, en activant des compétences savoir-être et relationnelles !
Pour qui ?
→ Ouvert à tous et toutes, il n’y a aucun prérequis pour participer
→ Personne en transition professionnelle : en recherche d’emploi, en reconversion, en questionnement, en création de projet entrepreneurial ayant envie de participer étant intéressée par le sujet de l’atelier
Participation :
→ Gratuit
→ Sur inscription (Attention, le nombre de places étant limité, merci de vous désinscrire en cas d’empêchement ou de désistement)
Où ?
→ En présentiel
Nous vous invitons à apporter un stylo et un support papier.
L’Activ’Up est un atelier vous permettant de faire le premier pas pour mettre en place ou continuer à développer une envie, un projet personnel et/ou professionnel.
Le jeudi 09 octobre 2025
de 13h30 à 16h45
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-09T16:30:00+02:00
fin : 2025-10-09T19:45:00+02:00
Date(s) : 2025-10-09T13:30:00+02:00_2025-10-09T16:45:00+02:00
https://www.activaction.org/agenda/event/14185-concretiser-ses-envies-ses-idees-ses-projets-paris-12.html Lieu indiqué sur le site d’Activ’Action Lieu indiqué sur le site d’Activ’Action