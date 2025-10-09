Activ’Up – Concrétiser ses envies, ses idées, ses projets Paris 12

Activ’Up – Concrétiser ses envies, ses idées, ses projets Paris 12 jeudi 9 octobre 2025.

3h15 d’atelier pour :

→ réfléchir à une envie ou un projet personnel et lever les freins qui empêchent sa réalisation

→ trouver ses propres leviers de motivation, prendre conscience de ses forces et les mobiliser pour atteindre son objectif

→ élaborer un plan d’action pour le concrétiser

A propos de l’atelier

Vous repartirez avec :

→ des méthodologies et outils

→ de la motivation

→ de nouvelles rencontres

Le tout dans une ambiance bienveillante et conviviale, en activant des compétences savoir-être et relationnelles !

Pour qui ?

→ Ouvert à tous et toutes, il n’y a aucun prérequis pour participer

→ Personne en transition professionnelle : en recherche d’emploi, en reconversion, en questionnement, en création de projet entrepreneurial ayant envie de participer étant intéressée par le sujet de l’atelier

Participation :

→ Gratuit

→ Sur inscription (Attention, le nombre de places étant limité, merci de vous désinscrire en cas d’empêchement ou de désistement)

Où ?

→ En présentiel

Nous vous invitons à apporter un stylo et un support papier.

L’Activ’Up est un atelier vous permettant de faire le premier pas pour mettre en place ou continuer à développer une envie, un projet personnel et/ou professionnel.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 13h30 à 16h45

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 18 ans.

https://www.activaction.org/agenda/event/14185-concretiser-ses-envies-ses-idees-ses-projets-paris-12.html Lieu indiqué sur le site d’Activ’Action Lieu indiqué sur le site d’Activ’Action