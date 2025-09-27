Actor Autour du fil Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Parc de la Falquette Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Début : 2025-09-27

10h-16h30. Dentelle aux fuseaux, frivolité, broderie, jours d’angles, boutis, tissage, filage, crochet, tricot, et autres travaux autour du fil. Gratuit

Parc de la Falquette Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 16 09 83 actorasso@gmail.com

English :

10am-4.30pm. Bobbin lace, frivolity, embroidery, corner days, boutis, weaving, spinning, crochet, knitting, and other thread-based activities. Free

German : Actor Autour du fil

10h-16h30. Klöppelspitzen, Frivolität, Stickerei, Winkeltage, Boutis, Weben, Spinnen, Häkeln, Stricken und andere Arbeiten rund um den Faden. Kostenlos

Italiano :

dalle 10.00 alle 16.30. Merletto a tombolo, frivolezza, ricamo, giornate ad angolo, boutis, tessitura, filatura, uncinetto, lavoro a maglia e altre attività basate sul filo. Gratuito

Espanol : Actor Autour du fil

de 10.00 a 16.30 h. Encaje de bolillos, frivolidad, bordado, días de rincón, boutis, tejido, hilado, ganchillo, tricot y otras actividades relacionadas con los hilos. Gratis

