Actor Autour du fil Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Parc de la Falquette Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27
10h-16h30. Dentelle aux fuseaux, frivolité, broderie, jours d’angles, boutis, tissage, filage, crochet, tricot, et autres travaux autour du fil. Gratuit
Parc de la Falquette Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 16 09 83 actorasso@gmail.com
English :
10am-4.30pm. Bobbin lace, frivolity, embroidery, corner days, boutis, weaving, spinning, crochet, knitting, and other thread-based activities. Free
German : Actor Autour du fil
10h-16h30. Klöppelspitzen, Frivolität, Stickerei, Winkeltage, Boutis, Weben, Spinnen, Häkeln, Stricken und andere Arbeiten rund um den Faden. Kostenlos
Italiano :
dalle 10.00 alle 16.30. Merletto a tombolo, frivolezza, ricamo, giornate ad angolo, boutis, tessitura, filatura, uncinetto, lavoro a maglia e altre attività basate sul filo. Gratuito
Espanol : Actor Autour du fil
de 10.00 a 16.30 h. Encaje de bolillos, frivolidad, bordado, días de rincón, boutis, tejido, hilado, ganchillo, tricot y otras actividades relacionadas con los hilos. Gratis
