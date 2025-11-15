Actor Autour du fil Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Actor Autour du fil

Parc de la Falquette Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

10h-16h30. Dentelle aux fuseaux, frivolité, broderie, jours d'angles, boutis, tissage, filage, crochet, tricot, et autres travaux autour du fil. Exposition Périgord 1900 . Entrée libre

Dentelle aux fuseaux, frivolité, broderie, jours d’angles, boutis, tissage, filage, crochet, tricot, et autres travaux autour du fil.

Exposition Périgord 1900 .

Parc de la Falquette Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 70 59 85 actorasso@gmail.com

English : Actor Autour du fil

10am-4.30pm. Spindle lace, frivolity, embroidery, jours d’angles, boutis, weaving, spinning, crochet, knitting, and other thread-based activities. Périgord 1900 exhibition. Free admission

German : Actor Autour du fil

10h-16h30. Klöppelspitzen, Frivolität, Stickerei, Winkeltage, Boutis, Weben, Spinnen, Häkeln, Stricken und andere Arbeiten rund um den Faden. Ausstellung Périgord 1900 . Freier Eintritt

Italiano :

dalle 10.00 alle 16.30. Merletti a fuselli, frivolezze, ricami, giornate ad angolo, boutis, tessitura, filatura, uncinetto, lavoro a maglia e altre attività basate sul filo. Mostra Périgord 1900 . Ingresso libero

Espanol : Actor Autour du fil

de 10.00 a 16.30 h. Encaje de huso, frivolidad, bordado, días de rincón, boutis, tejido, hilado, ganchillo, tricot y otras actividades relacionadas con los hilos. Exposición Périgord 1900 . Entrada gratuita

