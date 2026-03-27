Actress & Suzanne Ciani + Smerz + EYE & C.O.L.O Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 21:00 –

Gratuit : non 8 € à 25 € 8 € à 25 € Billetterie :www.lelieuunique.comau Lieu Unique, quai Ferdinand-Favre à Nantes, du mardi au samedi de 12h à 19h – 02 40 12 14 34 Tout public

Musique Actress & Suzanne Ciani : Le projet Concrete Waves fusionne le synthé modulaire de Suzanne Ciani avec l’éclectisme rythmique d’Actress. Ces deux légendes de l’électronique de générations différentes présentent une performance immersive en quadriphonie où les mondes naturel et industriel se chevauchent. Smerz : À travers des collages qui capturent rêves et instants de la vie quotidienne, Smerz (Henriette Motzfeldt et Catharina Stoltenberg) raconte des histoires vécues ou imaginées faites de solitude, de monologue intérieur, d’amour et d’amitié. Le duo évolue à l’intersection des genres, puisant son inspiration dans les techniques de composition de la musique classique, l’expérimentation de la musique électronique et l’immédiateté de la pop, dans une palette existentialiste accordée au féminin. EYE & C.O.L.O : EYE, fondateur du groupe Boredoms, complice entre autres de Sonic Youth, John Zorn, ou Puzzle Punks, et figure majeure de la scène noise japonaise, s’associe à l’artiste C.O.L.O pour imaginer une performance audiovisuelle immersive qui explore l’interconnexion profonde entre le son, la lumière et la perception. Créateur d’univers visuels expansifs, C.O.L.O est le fondateur du collectif multimédia Cosmic Lab, il a notamment collaboré avec Jeff Mills. Dans le cadre du Festival Variations

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ 02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/



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