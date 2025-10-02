Actu en mots Sainte-Geneviève-des-Bois
Actu en mots Sainte-Geneviève-des-Bois jeudi 4 décembre 2025.
26 Rue du Pont de Pierre Sainte-Geneviève-des-Bois Loiret
Début : 2025-12-04 18:30:00
fin : 2026-02-05
2025-12-04 2026-02-05 2026-04-09
L’association Partage propose une discussion et des échanges sur un sujet d’actualité au 26 le Pont de Pierre. Repas partagé. A 18h30 . Thématique Elections municipales . 1er thème Quel est le rôle d’un conseil municipal ? .
26 Rue du Pont de Pierre Sainte-Geneviève-des-Bois 45230 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 79 92 98 76 associationpartagesgb@gmail.com
