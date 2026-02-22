Actu Patrimoine Ciné-rencontre La Reine Margot Place Francheville Périgueux

Actu Patrimoine Ciné-rencontre La Reine Margot

CGR Cinéma Périgueux

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

2026-03-26

Projection de la récente version restaurée du film de Patrice Chéreau de 1994, précédée d’un propos introductif et suivie d’un échange en salle sur le thème De Marguerite de Navarre à la Reine Margot l’adaptation de la légende à l’écran avec Julie Pilorget, spécialiste d’histoire des femmes et du genre (Université de Paris 8 & à Sciences Po Paris).

En partenariat avec Ciné-Cinéma dans le cadre du Mois des droits des femmes

3 h | Payant, réservations auprès

de Ciné Cinéma, tarifs de 6,20 € à 11,10 €

RDV CGR place Francheville Périgueux

(salle Ciné Cinéma) .

+33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

