Actu Patrimoine Le chantier de restauration de la Cathédral Saint-Front Cathédral Saint-Front Périgueux
Actu Patrimoine Le chantier de restauration de la Cathédral Saint-Front Cathédral Saint-Front Périgueux mercredi 1 octobre 2025.
Actu Patrimoine Le chantier de restauration de la Cathédral Saint-Front
Cathédral Saint-Front Avenue Daumesnil Périgueux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-01
Date(s) :
2025-10-01
Actu Patrimoine visite exceptionnelle menée par Denis Dodeman, Architecte en chef des Monuments historiques, en charge du chantier de restauration de la partie sud de la cathédrale Saint-Front.
Dans le cadre du Mois de l’Architecture.
En partenariat avec la Direction régionale des Affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine, Maître d’ouvrage du chantier.
À partir de 16 ans.
Nombre de places limité.
La visite peut être annulée ou décalée en cas de mauvaises conditions météorologiques.
Rendez-vous à l’entrée du Jardin du Thouin
Durée 1h .
Cathédral Saint-Front Avenue Daumesnil Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
English : Actu Patrimoine Le chantier de restauration de la Cathédral Saint-Front
German : Actu Patrimoine Le chantier de restauration de la Cathédral Saint-Front
Italiano :
Espanol : Actu Patrimoine Le chantier de restauration de la Cathédral Saint-Front
L’événement Actu Patrimoine Le chantier de restauration de la Cathédral Saint-Front Périgueux a été mis à jour le 2025-08-08 par OT Communal de Périgueux