Actu Patrimoine Le chantier de restauration de la Cathédral Saint-Front

Cathédral Saint-Front
Périgueux

mercredi 1 octobre 2025.

Cathédral Saint-Front
Avenue Daumesnil
Périgueux
Dordogne

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-01

2025-10-01

Actu Patrimoine visite exceptionnelle menée par Denis Dodeman, Architecte en chef des Monuments historiques, en charge du chantier de restauration de la partie sud de la cathédrale Saint-Front.

Dans le cadre du Mois de l’Architecture.

En partenariat avec la Direction régionale des Affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine, Maître d’ouvrage du chantier.

À partir de 16 ans.

Nombre de places limité.

La visite peut être annulée ou décalée en cas de mauvaises conditions météorologiques.

Rendez-vous à l’entrée du Jardin du Thouin

Durée 1h .

Cathédral Saint-Front Avenue Daumesnil Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

