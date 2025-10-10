Actu Patrimoine Le chantier du Sans-Réserve Sans réserve Périgueux

Sans réserve
192 route d'Angoulême
Périgueux
Dordogne

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Actu Patrimoine l’opération de restructuration et d’extension du bâtiment accueillant la salle de concert du Sans Réserve, Scène de musiques actuelles, est en cours d’achèvement. Stefan Danet (cabinet Eyearchitecture) mènera la découverte de ce chantier d’envergure qui permettra de diversifier les usages du lieu.

Dans le cadre du Mois de l’Architecture.

RDV Parvis de la salle de concert, 192 route d’Angoulême

Durée 1h .

Sans réserve 192 route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

