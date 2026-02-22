Actu Patrimoine Poésie ville secrète Rue Saint Louis Périgueux

Actu Patrimoine Poésie ville secrète

Rue Saint Louis Maison du Pâtissier Périgueux Dordogne

Une déambulation poétique avec Virginie Poitrasson, F.J. Ossang, Joël Bastard un patrimoine inédit de la Ville de Périgueux se dévoile au fil des escales poétiques.

Les poètes dialoguent avec les architectures et les paysages traversés.

Dans le cadre du festival Expoésie.

1 h 30 | Gratuit | Réservation obligatoire

RDV Parvis de l’église de la Cité .

Rue Saint Louis Maison du Pâtissier Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

