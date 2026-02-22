Actu Patrimoine Poésie ville secrète Rue Saint Louis Périgueux
Rue Saint Louis Périgueux samedi 21 mars 2026.
Rue Saint Louis Maison du Pâtissier Périgueux Dordogne
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Une déambulation poétique avec Virginie Poitrasson, F.J. Ossang, Joël Bastard un patrimoine inédit de la Ville de Périgueux se dévoile au fil des escales poétiques.
Les poètes dialoguent avec les architectures et les paysages traversés.
Dans le cadre du festival Expoésie.
1 h 30 | Gratuit | Réservation obligatoire
RDV Parvis de l’église de la Cité .
Rue Saint Louis Maison du Pâtissier Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
