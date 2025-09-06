Actu Patrimoine VISITES DU STADE FRANCIS RONGIERAS RENOVÉ Voie des stades Périgueux
VISITES DU STADE FRANCIS RONGIERAS RENOVÉ
Voie des stades Périgueux
samedi 6 septembre 2025.
Voie des stades Stade Francis RONGIERAS Périgueux Dordogne
2025-09-06 12:00:00
2025-09-06 12:45:00
2025-09-06
A l’occasion du Forum des Associations, venez découvrir l’histoire du site et la récente rénovation qui a permis de réhabiliter ce stade municipal des années 1970 qui a commencé cette année sa nouvelle vie.
RDV à l’entrée du stade, côté Voie des Stades .
+33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
