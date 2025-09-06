Actu Patrimoine VISITES DU STADE FRANCIS RONGIERAS RENOVÉ Voie des stades Périgueux

Actu Patrimoine VISITES DU STADE FRANCIS RONGIERAS RENOVÉ Voie des stades Périgueux samedi 6 septembre 2025.

Actu Patrimoine VISITES DU STADE FRANCIS RONGIERAS RENOVÉ

Voie des stades Stade Francis RONGIERAS Périgueux Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 12:00:00

fin : 2025-09-06 12:45:00

Date(s) :

2025-09-06

Actu Patrimoine

A l’occasion du Forum des Associations, venez découvrir l’histoire du site et la récente rénovation qui a permis de réhabiliter ce stade municipal des années 1970 qui a commencé cette année sa nouvelle vie.

RDV à l’entrée du stade, côté Voie des Stades .

Voie des stades Stade Francis RONGIERAS Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

English : Actu Patrimoine VISITES DU STADE FRANCIS RONGIERAS RENOVÉ

German : Actu Patrimoine VISITES DU STADE FRANCIS RONGIERAS RENOVÉ

Italiano :

Espanol : Actu Patrimoine VISITES DU STADE FRANCIS RONGIERAS RENOVÉ

L’événement Actu Patrimoine VISITES DU STADE FRANCIS RONGIERAS RENOVÉ Périgueux a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Communal de Périgueux