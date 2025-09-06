Actu Patrimoine VISITES DU STADE FRANCIS RONGIERAS RENOVÉ Voie des stades Périgueux

Voie des stades Périgueux

Voie des stades Stade Francis RONGIERAS Périgueux Dordogne

A l’occasion du Forum des Associations, venez découvrir l’histoire du site et la récente rénovation qui a permis de réhabiliter ce stade municipal des années 1970 qui a commencé cette année sa nouvelle vie.
RDV à l’entrée du stade, côté Voie des Stades   .

Voie des stades Stade Francis RONGIERAS Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22  accueil@destination-perigueux.fr

