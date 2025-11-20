Actual Talent – Journée portes aux candidat(e)s cadres et experts métiers de l’industrie NICE Nice
Début : 2025-11-20T09:30:00 – 2025-11-20T16:30:00
Fin : 2025-11-20T09:30:00 – 2025-11-20T16:30:00
Invitation – Journée Portes Ouvertes Recrutement Industrie
Actual Talent vous invite à une journée portes ouvertes dédiée aux cadres et experts des métiers de l’industrie
Vous êtes (F/H) Dessinateur, technicien de maintenance, chargé d’affaires CVC, CFO /CFA, Ingénieur… à la recherche d’un CDI ou d’une mission en intérim ou simplement en veille active?
Venez rencontrer notre bureau spécialisé dans vos métiers !
Découvrez nos opportunités dans tous les secteurs d’activité de l’industrie
Échangeons !
Repartez avec une mission adaptée à votre profil
Date : Jeudi 20 novembre 2025
Lieu :21 Av. Thiers, 06000 Nice
Pour mieux vous recevoir nous vous proposons également de nous contacter au 06 23 04 95 60 pour un RDV (recommandé)
Ne manquez pas cette occasion unique de booster votre carrière dans l’industrie.
Nous avons hâte de vous rencontrer !
https://www.actual-talent.com/
