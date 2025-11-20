Actual Talent – Journée portes aux candidat(e)s cadres et experts métiers de l’industrie NICE Nice

Actual Talent – Journée portes aux candidat(e)s cadres et experts métiers de l’industrie Jeudi 20 novembre, 09h30 NICE Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-20T09:30:00 – 2025-11-20T16:30:00

Invitation – Journée Portes Ouvertes Recrutement Industrie

Actual Talent vous invite à une journée portes ouvertes dédiée aux cadres et experts des métiers de l’industrie

Vous êtes (F/H) Dessinateur, technicien de maintenance, chargé d’affaires CVC, CFO /CFA, Ingénieur… à la recherche d’un CDI ou d’une mission en intérim ou simplement en veille active?

Venez rencontrer notre bureau spécialisé dans vos métiers !

Découvrez nos opportunités dans tous les secteurs d’activité de l’industrie

Échangeons !

Repartez avec une mission adaptée à votre profil

Date : Jeudi 20 novembre 2025

Lieu :21 Av. Thiers, 06000 Nice

Pour mieux vous recevoir nous vous proposons également de nous contacter au 06 23 04 95 60 pour un RDV (recommandé)

Ne manquez pas cette occasion unique de booster votre carrière dans l’industrie.

Nous avons hâte de vous rencontrer !

https://www.actual-talent.com/

