Actualité de la Finance d’Entreprise – Vernimmen 2026 HEC Alumni Paris Jeudi 20 novembre, 19h00 sur inscription

Actualité de la Finance d’Entreprise – Vernimmen 2026 – par HEC Alumni

Chèr(e)s Camarades,

Le club HEC Finance d’entreprise vous propose un moment de réflexion et d’échanges avec Pascal Quiry (H. 84) et Yann Le Fur (H. 95), auteurs du Vernimmen, l’ouvrage de référence de la finance d’entreprise.

La soirée sera également l’occasion d’échanger avec les auteurs sur le thème de l’édition 2026

« Les fonds de LBO immobilisés par la hausse des taux d’intérêt ou par leur propre dynamique ? »

Nous vous invitons à nous rejoindre le 20 novembre 2025 à 19h

(accueil à partir de 18h30) dans les locaux de

l’Association des Anciens Élèves d’HEC

9, avenue Franklin Roosevelt

75008 Paris

Comme chaque année, une grande place sera laissée aux questions et un cocktail clôturera la soirée

… et vous aurez une occasion unique d’acquérir votre exemplaire dédicacé et de découvrir les nouveautés de l’édition 2026 !

Théodora Plagnard (H. 93)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-20T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-20T21:30:00.000+01:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris