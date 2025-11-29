Ad Hoc Festival Après-midi ludique Le Volcan Le Havre
Ad Hoc Festival Après-midi ludique
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-11-30
Pendant le festival, le grand hall du Volcan se met au rythme des enfants et invite les familles à l’investir tel un terrain de jeu.
Un programme en accès libre et gratuit
– Ateliers graphiques avec Anne Laval, illustratrice du festival ;
– Grands jeux avec la ludothèque de Gonfreville-l’Orcher ;
– Coin lecture avec la bibliothèque Oscar Niemeyer. .
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20
