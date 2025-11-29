Ad Hoc Festival Après-midi ludique Le Volcan Le Havre

Ad Hoc Festival Après-midi ludique

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Pendant le festival, le grand hall du Volcan se met au rythme des enfants et invite les familles à l’investir tel un terrain de jeu.

Un programme en accès libre et gratuit

– Ateliers graphiques avec Anne Laval, illustratrice du festival ;

– Grands jeux avec la ludothèque de Gonfreville-l’Orcher ;

– Coin lecture avec la bibliothèque Oscar Niemeyer. .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

English : Ad Hoc Festival Après-midi ludique

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ad Hoc Festival Après-midi ludique Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie