Ad Hoc Festival Atelier Autour de L’ours Le Volcan Le Havre

Ad Hoc Festival Atelier Autour de L’ours

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 16:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Initiez-vous au dessin à la craie avec les deux interprètes du spectacle à partir des procédés plastiques proches de ceux déployés dans la pièce L’ours.

Avec Antoine Pateau et Aurélien Georgeault

Atelier Parent-Enfant.

À partir de 5 ans Durée 1h.

Cet atelier est réservé aux personnes munies d’un billet pour le spectacle.

Sur réservation. .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

English : Ad Hoc Festival Atelier Autour de L’ours

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ad Hoc Festival Atelier Autour de L’ours Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie