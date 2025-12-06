Ad Hoc Festival Atelier Autour de L’ours Le Volcan Le Havre
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-12-06 16:00:00
Initiez-vous au dessin à la craie avec les deux interprètes du spectacle à partir des procédés plastiques proches de ceux déployés dans la pièce L’ours.
Avec Antoine Pateau et Aurélien Georgeault
Atelier Parent-Enfant.
À partir de 5 ans Durée 1h.
Cet atelier est réservé aux personnes munies d’un billet pour le spectacle.
Sur réservation. .
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20
