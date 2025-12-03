Ad Hoc Festival Atelier Autour de Pop Salle Michel Vallery Montivilliers

Ad Hoc Festival Atelier Autour de Pop Salle Michel Vallery Montivilliers mercredi 3 décembre 2025.

Ad Hoc Festival Atelier Autour de Pop

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers Seine-Maritime

Début : 2025-12-03 16:00:00

2025-12-03

À travers des jeux dansés, des improvisations collectives et des petites créations en duo ou en trio, l’atelier devient un véritable terrain d’expérimentation, de découverte et de partage. Nul besoin de savoir danser ce qui compte, c’est le plaisir de bouger ensemble, de s’inventer des personnages, de jouer… et de se laisser emporter par l’univers pop, joyeux et coloré du spectacle.

Compagnie Sac de Nœuds

Atelier Parent-Enfant.

À partir de 5 ans Durée 1h.

Cet atelier est réservé aux personnes munies d’un billet pour le spectacle.

Sur réservation. .

