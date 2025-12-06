Ad Hoc Festival Atelier Autour du Poids des fourmis Le Volcan Le Havre

Ad Hoc Festival Atelier Autour du Poids des fourmis

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Et si on prolongeait le spectacle… en se posant des questions ensemble ?

Lors des ateliers philo, les enfants sont invités à échanger, s’étonner, imaginer et réfléchir. Pas besoin d’être expert pour philosopher juste des idées à partager, des mots à chercher, des pensées à faire pousser.

Ces ateliers sont animés par la philosophe Charlie Renard.

Théâtre Bluff

À partir de 13 ans.

Cet atelier est réservé aux personnes munies d’un billet pour le spectacle.

Sur réservation. .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

