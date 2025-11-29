Ad Hoc Festival Bande-dessinnée animée Anima Le Volcan Le Havre

Ad Hoc Festival Bande-dessinnée animée Anima

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Antoine Pateau a le don du bricolage poétique et du fait-main ingénieux. Il invente des contes animés dotés d’une dimension engagée. En binôme avec Alexandre Fouquer, partenaire à la création musicale, lumière et à la manipulation, il fabrique en direct son histoire… Celle d’une enfant guidée par le chant d’un mystérieux oiseau, jusqu’en lisière de la forêt. Là, l’enfant découvre une clairière merveilleuse et fait la connaissance d’une énigmatique vieille chouette . Ensemble, en s’aidant de ce qu’elles ramassent, elles vont façonner un environnement, révéler et redonner une âme à ces objets abandonnés. Pop-up, flip book, et phénakistiscope, tous les outils sont bons pour donner vie aux dessins et corps à ce récit écologique.

À partir de 5 ans durée 35min

Sur réservation .

