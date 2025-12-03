Ad Hoc Festival Ciné-Concert Voyage au pays des couleurs Rue du 329ème Le Havre

Ad Hoc Festival Ciné-Concert Voyage au pays des couleurs

Rue du 329ème Le Tetris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 17:00:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Racontée à hauteur d’enfant, cette histoire nous plonge dans le rouge des peintures rupestres ou celui du violon de Raoul Dufy, le bleu de l’estampe japonaise d’Hokusai ou celui de Geneviève Asse, le violet de Claude Monet, les motifs aborigènes d’Australie, la malice du street art ou le clair-obscur de Rembrandt. De chaque couleur, on rapportera la sensation, l’émotion. Les musiciens sur scène, équipés d’un incroyable instrumentarium guitare électrique, luth oriental, clarinette et percussions d’eau, de cailloux, de tiges de verres ou encore de feuilles de papier nous emmènent dans un monde inouï de couleurs sonores, au gré d’un film hypnotique mêlant vidéo et animations graphiques.

Compagnie des Amis de FantomUs

À partir de 6 ans durée 50min

Sur réservation .

Rue du 329ème Le Tetris Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

English : Ad Hoc Festival Ciné-Concert Voyage au pays des couleurs

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ad Hoc Festival Ciné-Concert Voyage au pays des couleurs Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie