Ad Hoc Festival Danse Horizon Le Phare Centre chorégraphique national du Havre Normandie Le Havre

Ad Hoc Festival Danse Horizon

Le Phare Centre chorégraphique national du Havre Normandie 30 Rue des Briquetiers Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-11-30 17:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Horizon n’est pas une œuvre que l’on regarde, confortablement assis dans son fauteuil. C’est une performance participative qui se vit de l’intérieur, s’expérimente par une mise en action du corps, une conscientisation de soi dans l’espace. Sous la forme d’une installation interactive et immersive sous casque, Margot Dorléans met en mouvement le public et l’invite à déambuler sur une partition de mots et de sons. Dans un dispositif scénographique circulaire propice à la concentration, les participants sont guidés par une voix aussi poétique que concrète. Et petit à petit, le calme se transmet, la respiration s’apaise et la station debout laisse place à une sieste chorégraphique collective…

Margot Dorléans / Du Vivant Sous Les Plis

À partir de 7 ans durée 45min

