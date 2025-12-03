Ad Hoc Festival Danse Orukami Le Volcan Le Havre

Ad Hoc Festival Danse Orukami

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 15:00:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Trio dansé à la frontière du théâtre d’objets, ce rituel chorégraphique s’inscrit dans la continuité de la performance en forêt intitulée Arcanes paysage-Moulin d’Andé. ORUKAMI met en mouvement trois corps féminins dotés de poncho en aluminium argenté. À la fois costumes et accessoires modulables, ces trois capes qui se plient et se déplient à l’envie, composent des paysages drôles et oniriques. Tentes de camping ou pyramides miroitantes, pierres précieuses rutilantes ou plantes métallisées, rochers de granit ou marionnettes fantomatiques… les formes se succèdent et charrient leur lot d’histoires imaginaires, autant qu’une poétique de la matière accessible à tous.

Emmanuelle Vo-Dinh Pavillon-s

À partir de 3 ans durée 30min

Sur réservation .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

English : Ad Hoc Festival Danse Orukami

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ad Hoc Festival Danse Orukami Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie