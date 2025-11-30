Ad Hoc Festival Marionnette -La petite conférence manipulée Le CEM Le Havre

Ad Hoc Festival Marionnette -La petite conférence manipulée

Le CEM 55 Rue du 329ème Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la marionnette sans jamais oser le demander est contenu dans cette performance protéiforme qui passe en revue cet art multiple et séculaire. Enchaînant les démonstrations, une conférencière marionnettiste anime, sous nos yeux, figurines traditionnelles et marionnettes contemporaines, variant les supports et les styles. Et l’on découvre, en accéléré, l’histoire non exhaustive de cet art à portée de main, les contours et les atours d’une discipline fascinante, sa richesse et sa multiplicité. L’expertise sur le sujet et la technicité déployée se drapent d’humour pour mieux apprivoiser le public. Et c’est exquis.

Lucile Beaune Compagnie INDEX

À partir de 7 ans durée 1h

Sur réservation .

Le CEM 55 Rue du 329ème Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

