Ad Hoc Festival Marionnette L’ours Le Volcan Le Havre

Un ours se réveille de son hibernation et découvre, avec stupeur, qu’une usine a été construite autour de sa grotte pendant son sommeil. Le voilà enrôlé de force comme ouvrier malgré ses protestations… Malheureusement, on le prend pour un imbécile qui a oublié de se raser et qui porte un manteau de fourrure . Allez ouste, au boulot, et que ça saute ! La Compagnie INDEX se saisit de cette fable aussi drôle qu’édifiante qui en dit long sur les effets du système capitaliste, les ravages de l’industrialisation, la dégradation de la nature, la hiérarchisation des rapports et l’aveuglement face au réel. Et pointe avec humour les aberrations de notre société.

Lucile Beaune Compagnie INDEX

À partir de 5 ans durée 55min

Sur réservation .

