Ad Hoc Festival Musique La Boum de Fratelli Disco Le Volcan Le Havre

Ad Hoc Festival Musique La Boum de Fratelli Disco

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 19:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

L’Italie, son art de vivre, sa dolce vita, coulent dans leurs veines de DJ, et leur musique solaire sent bon le basilic et l’huile d’olive. Ce duo de DJ havrais a un penchant prononcé pour l’Italo Disco, un genre musical dérivé du disco, né à la fin des années 70 dans les clubs italiens. Leur répertoire est éclectique et leurs DJ sets sont aussi énergisants qu’un café frappé. Les frères Disco viennent mettre le feu au dancefloor pour une boom épique sur fond de boule à facettes et de son qui pulse. Sortez vos plus belles baskets et vos chaussettes à paillettes, votre tee-shirt rétro à imprimé palmier et venez groover, taper des mains et du pied en rythme et rire avec les copains !

À partir de 5 ans durée 2h

Sur réservation .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

English : Ad Hoc Festival Musique La Boum de Fratelli Disco

