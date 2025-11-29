Ad Hoc Festival Nocturne (Parade) Le Volcan Le Havre

Ad Hoc Festival Nocturne (Parade)

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 16:30:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Les spectacles de Phia Ménard sont des expériences sensorielles inoubliables qui réveillent l’épiderme et renouvellent le rapport à la scène. Les éléments et leurs métamorphoses multiples sont en effet au coeur de son processus créatif. Après avoir présenté VORTEX et L’après-midi d’un foehn, Nocturne (Parade) prolonge le cycle des pièces du vent avec ses marionnettes de plastique gonflables aux formes étonnantes, qui ne sont pas sans rappeler les mobiles de Calder ou les araignées de Louise Bourgeois. Un petit peuple fantasmatique né de l’obscurité profonde, un bestiaire de créatures énigmatiques né de nos peurs, un défilé dansé né de nos songes, qui nous entraînent dans une traversée de l’inconnu et du mystère pour accéder à la lumière. Assis autour de la piste de décollage, le public est invité à un ballet mélancolique où s’engouffre le vent et tout ce qu’il charrie de désordre et d’espoir vivifiant.

À partir de 8 ans durée 1h

Sur réservation .

