Ad Hoc Festival Prépare ton bal Le Volcan Le Havre
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-12-06 19:00:00
Clothilde Evide, artiste pluridisciplinaire invite les spectateur·ices à créer des accessoires aux formes et matériaux bizarroïdes à porter à l’occasion de cette grande fête lumineuse !
Durée 1h30 .
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20
English : Ad Hoc Festival Prépare ton bal
