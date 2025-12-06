Ad Hoc Festival Prépare ton bal Le Volcan Le Havre

Ad Hoc Festival Prépare ton bal

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-12-06 19:00:00

fin : 2025-12-06

Clothilde Evide, artiste pluridisciplinaire invite les spectateur·ices à créer des accessoires aux formes et matériaux bizarroïdes à porter à l’occasion de cette grande fête lumineuse !

Durée 1h30 .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

