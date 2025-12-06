Ad Hoc Festival Spectacle-concert Bal Vitesse 80 Le Volcan Le Havre

Ad Hoc Festival Spectacle-concert Bal Vitesse 80

Prêts pour un voyage dans le temps festif et dansant ? Parés pour un rétropédalage dans les années 80 et leurs tubes immortels ? Voici un spectacle-concert pop sur fond de palmiers en plastique et piscines gonflables où Madonna, Niagara, les Rita Mitsouko, Kim Wilde, Lio, David Bowie, Depeche Mode, Bronski Beat, se passent le relais. En compagnie du Groupe Fluo Sauvage, apprêtez-vous à sauter à deux pieds dans une faille spatio-temporelle qui n’a d’autre but que d’envoyer de la couleur, du rythme et du synthétiseur pour distiller du baume au cœur et de la pulsation dans les jambes. À vos paillettes, on vous attend pour mettre le feu au dancefloor et savourer la légèreté retrouvée !

Sébastien Vial L’Amicale

Durée 2h15

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20

