Ad Hoc Festival Théâtre Le poids des fourmis Le Volcan Le Havre

Jeanne et Olivier n’ont pas la jeunesse légère. Jeanne carbure à la colère. Olivier aux cauchemars anxiogènes. Chacun s’arrange avec son mal-être et son éco-anxiété jusqu’à ce que le directeur de leur lycée organise des élections pour choisir un représentant d’élève dans le cadre de la Semaine du Futur. Allons bon, Jeanne et Olivier y voient l’occasion de transmettre leurs valeurs, d’éveiller les consciences endormies, d’alerter sur ce qui nous pend au nez. Dans un décor de plastique cocasse et ludique, l’humour mordant de l’auteur québécois David Paquet s’incarne dans une intrigue tragi-comique farfelue et corrosive. Face à l’inertie collective, nos deux ados prêts à en découdre prennent le taureau par les cornes et partent en croisade électorale pour une rébellion par l’imagination. Hilarité garantie.

Théâtre Bluff

À partir de 13 ans durée 1h

Sur réservation .

