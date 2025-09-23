Ad Libitum Sew Morlaix

Ad Libitum

Sew 39 Ter Quai de Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27 19:50:00

Date(s) :

2026-03-27

Ad Libitum, littéralement à volonté , célèbre la vulnérabilité et la liberté. La pièce du jeune chorégraphe explore les moments où l’on se réinvente, où l’on ressent le besoin de changer de peau et d’arrêter de faire bonne contenance .

Dans un dialogue chorégraphique et musical explosif, Simon Le Borgne et Ulysse Zangs donnent toute leur attention à l’énergie qui circule entre eux, à ce qui est propre à tout être humain le souffle d’une respiration et le rythme d’un battement de cœur. Placé en grande proximité, le public vibre à leurs variations.

Interprètes virtuoses formés à l’Opéra National de Paris (passé par le Tanztheater Wuppertal Pina Bausch pour Simon Le Borgne), ils se livrent corps et âme dans un voyage où la chute ouvre la voie à une renaissance, où le mouvement résonne comme une pulsation de vie. Simon Le Borgne d’une technique implacable, serpente, pivote, se plie, se tord, vrille puis se resserre. Arabesques sur arabesques, il abandonne un peu de sa fluidité pour plus de tranchant. En dialogue avec lui, Ulysse Zangs improvise (ou compose) en direct, passant de la batterie à la guitare électrique, tissant un paysage sonore en interaction avec la danse. .

Sew 39 Ter Quai de Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 22 77

