LES SHERIFF DIRTY FONZY LUBI – LES SHERIFF DIRTY FONZY LUBI – BORDS 2 SCENES – L’ORANGE BLEUE Vitry Le Francois

LES SHERIFF DIRTY FONZY LUBI – LES SHERIFF DIRTY FONZY LUBI Début : 2025-10-16 à 20:30. Tarif : – euros.

Personne n’aurait osé rêver d’un retour sur disque des Sheriff. Pourtant, il est là. Un Grand bombardement tardif en guise de feu d’artifice plutôt qu’un Requiem, fût-il cinq étoiles.Ce come-back des Sheriff, c’est une parenthèse hors du temps qui permet de rêver à des concerts enflammés, une jeunesse retrouvée, de monstrueux refrains scandés tous ensemble dans la noirceur d’une fosse en fusion, une bonne humeur contagieuse pour un groupe qui devrait être financé par la Sécurité sociale.C’est un cadeau tout droit venu de Montpellier, là où tout doit se terminer, mais le plus tard possible quand même. Avant cela, on a encore quelques moments heureux à partager et quelques belles pages à imaginer.C’est dit. C’est écrit. C’est un nouveau début. ACCES PARKING A PROXIMITE, BAR SUR PLACE

BORDS 2 SCENES – L’ORANGE BLEUE QUARTIER DES BORDS DE MARNE 51300 Vitry Le Francois 51