Adag’Nan Le Vieux Salidieu Bessay

Le Vieux Salidieu Centre Tripoura Bessay Vendée

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 20:30:00

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Concert Acoustique du duo Adag’Nan (voix, harpe, handpan et saxophone)

Le duo Adag’nan mélange des sonorités, chants et rythmes des 4 coins du monde, en passant par le

jazz, trip hop et puisant dans leurs inspirations profondes.

Un World trip-hop acoustique qui hypnotise et projette dans des paysages oniriques. Adag’nan

amène dans un voyage sonore où l’on peut s’évader le temps d’un concert dans un autre univers.

Le public est invité à chanter cela procure un moment de réel partage et d’enthousiasme. .

English :

Acoustic concert by the Adag’Nan duo (voice, harp, handpan and saxophone)

German :

Akustik-Konzert des Duos Adag’Nan (Stimme, Harfe, Handpan und Saxophon)

Italiano :

Concerto acustico del duo Adag’Nan (voce, arpa, handpan e sassofono)

Espanol :

Concierto acústico del dúo Adag’Nan (voz, arpa, handpan y saxofón)

