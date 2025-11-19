ADAM GREEN – ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux

ADAM GREEN Début : 2026-02-07 à 20:00. Tarif : – euros.

Adam Green est un artiste multi-casquettes : auteur-compositeur, cinéaste, artiste visuel et poète. Cofondateur du groupe The Moldy Peaches et auteur de onze albums solo, ses chansons ont été interprétées par des artistes aussi variés que The Libertines, Carla Bruni, Kelly Willis, Dean & Britta et Will Oldham. Les peintures et sculptures de Green ont fait l’objet d’expositions en Amérique, en Asie et en Europe, notamment lors d’une exposition en 2016 au musée Fondation Beyeler à Bâle, en Suisse. Il a écrit et réalisé le premier long métrage entièrement tourné sur iPhone, The Wrong Ferarri (2010), ainsi qu’Adam Green’s Aladdin (2016), que Buzzfeed.com a décrit comme « le film le plus trippant jamais réalisé ». Ces dernières années, Green a publié une série de romans graphiques et de recueils de poésie.Sorti en décembre 2023, l’album « Moping In Style: A Tribute to Adam Green » présente des reprises des chansons de Green par Regina Spektor, Father John Misty, Frankie Cosmos, Devendra Banhart, Sean Ono Lennon, entre autres.

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33