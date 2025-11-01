Adam Green + Turner Cody Rock School Barbey Bordeaux

Adam Green + Turner Cody Samedi 7 février 2026, 20h30 Rock School Barbey Gironde

Faites place au roi Adam : le représentant le plus loufoque et cool de l’indie folk new-yorkaise annonce une tournée européenne en février 2026. Adam Green sera de passage en France pour quatre concerts, et notamment le 07 février 2026 à la Rock School Barbey. Son nouvel EP « Falling Around » est dès maintenant disponible à l’écoute.

Adam Green est un artiste multi-casquettes : auteur-compositeur, cinéaste, artiste visuel et poète. Cofondateur du groupe The Moldy Peaches et auteur de onze albums solo, ses chansons ont été interprétées par des artistes aussi variés que The Libertines, Carla Bruni, Kelly Willis, Dean & Britta et Will Oldham. Les peintures et sculptures de Green ont fait l’objet d’expositions en Amérique, en Asie et en Europe, notamment lors d’une exposition en 2016 au musée Fondation Beyeler à Bâle, en Suisse. Il a écrit et réalisé le premier long métrage entièrement tourné sur iPhone, The Wrong Ferarri (2010), ainsi qu’Adam Green’s Aladdin (2016), que Buzzfeed.com a décrit comme « le film le plus trippant jamais réalisé ».

Ces dernières années, Green a publié une série de romans graphiques et de recueils de poésie. Sorti en décembre 2023, l’album « Moping In Style: A Tribute to Adam Green » présente des reprises des chansons de Green par Regina Spektor, Father John Misty, Frankie Cosmos, Devendra Banhart, Sean Ono Lennon, entre autres.

