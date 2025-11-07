Adam Ratner Quintet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Adam Ratner Quintet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris vendredi 7 novembre 2025.

Reconnu pour son approche originale, mêlant jazz, musique brésilienne, harmonies profondes et improvisation audacieuse, Ratner a collaboré avec des artistes tels que KNOWER, Louis Cole, David Binney, Genevieve Artadi, Pedro Martins, Fabiano do Nascimento, Jenny Scheinman et bien d’autres. Il s’est également produit dans des festivals de renom, tels que le Montreal Jazz Festival et le SF Jazz Festival.

À Paris, il présentera des compositions issues de ses plus récents albums, Stars in Mind et Nebula Vision, ainsi que des relectures de Wayne Shorter et de figures emblématiques de la musique brésilienne.

Adam Ratner : guitare

Richard Sears : claviers

Giovanna Mottini : voix

Yoni Zelnik : contrebasse

Francesco Ciniglio : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Compositions originales — Le guitariste et compositeur américain Adam Ratner, figure majeure de la scène jazz innovante de Los Angeles, se produira pour la première fois à Paris, au club 38Riv, en quintet.

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/