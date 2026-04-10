Adama en concert Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Nantes
Adama en concert Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Nantes vendredi 24 avril 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-04-24 18:00 – 21:00
Gratuit : oui Tout public
Le comédien franco-sénégalais Adama présente un spectacle initiatique qui vibre au son des musiques africaines et afro-américaines, emmenant le public dans un voyage onirique riche en couleurs et en émotions.Première partie avec la restitution des stages menés avec Adama en amont du concert.Proposé par les Centres socioculturels du Grand B à St Herblain et de l’Accoord à Bellevue Nantes.
Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 46 44 22 bellevue@accoord.fr 0669784435
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