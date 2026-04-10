Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Adama en concert Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Nantes

Adama en concert Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Nantes

Adama en concert Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Nantes vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet

Adresse : 25 Rue du Jamet

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 18:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-24 18:00 – 21:00
Gratuit : oui  Tout public 

Le comédien franco-sénégalais Adama présente un spectacle initiatique qui vibre au son des musiques africaines et afro-américaines, emmenant le public dans un voyage onirique riche en couleurs et en émotions.Première partie avec la restitution des stages menés avec Adama en amont du concert.Proposé par les Centres socioculturels du Grand B à St Herblain et de l’Accoord à Bellevue Nantes.

Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 46 44 22 bellevue@accoord.fr 0669784435


Afficher la carte du lieu Centre socioculturel de Bellevue / Salle du Jamet et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)