Adamville au cœur Gare RER du Parc-Saint-Maur Saint-Maur-des-Fossés samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

C’est en 1831 que Jacques-François Adam acquiert de vastes terrains au centre de la boucle de la Marne. Il les lotit certes, mais en créant une véritable petite ville dans la ville à laquelle il donne son nom : Adamville. À la fin du XIXe siècle, ce quartier central accueille l’Hôtel de Ville de Saint-Maur-des-Fossés. La promenade proposée par le CAUE vous permettra de (re)découvrir un bâti ancien typique d’un centre-ville avec l’avenue Charles-de-Gaulle, mais également les élégantes maisons en briques de la place du Maréchal Juin, l’immeuble Art Nouveau de l’avenue Carnot ou la très originale maison Art Déco de la rue Rouget-de-l’Isle par exemple. Un quartier bien vivant !

Gare RER du Parc-Saint-Maur Place de la Louvière 94100 Saint-Maur-des-Fossés Val-de-Marne Île-de-France

Circuit « Adamville au cœur »

© Chabe01