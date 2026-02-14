Adaptation des jardins et de l’agriculture, Chamborigaud, Chamborigaud
Adaptation des jardins et de l’agriculture Vendredi 27 mars, 14h00 Chamborigaud Gard
Début : 2026-03-27T14:00:00+01:00 – 2026-03-27T18:00:00+01:00
Fin : 2026-03-27T14:00:00+01:00 – 2026-03-27T18:00:00+01:00
Depuis deux ans, le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles porte le projet Treilles & Terrasses dont l’un des objectifs est, entre autres, d’adapter l’agriculture aux changements climatiques et notamment au stress hydrique. Différentes actions ont pu être réalisées au cours de ces 2 dernières années, dont :
– Aménagement de treilles et restauration de terrasses en vue d’une mise en culture sur six sites agricoles pilotes ;
– Suivi microclimatique sous et à côté des treilles afin de mesurer l’impact de l’ombre apportée par les treilles sur les plantes cultivées, réalisé par Agroof ;
– Accompagnement pour l’aménagement des terrasses en agroforesterie (par Agroof).
Profitez d’un après-midi pour comprendre comment les treilles et les terrasses peuvent être des voies d’adaptation des cultures aux changements climatiques ! L’après-midi se partagera entre la visite du Mas de l’Arbous (site pilote Treilles & Terrasses) et la présentation des suivis microclimatiques en salle par Agroof. Un moment convivial viendra clôturer l’après-midi.
A partir de 14h, visite du Mas de l’Arbous, site pilote Treilles & Terrasses.
Puis rendez-vous au foyer rural, pour une présentation des résultats de suivis microclimatiques sous et à côté des treilles et un temps convivial.
Des ressources vous seront proposées afin d’installer des treilles chez vous.
Chamborigaud 30530 Chamborigaud Gard Occitanie
Téléphone : 04 66 25 40 69
Email : agriculture@shvc.fr
Inscription : https://framaforms.org/inscription-visite-et-bilan-treilles-terrasses-le-27-mars-2026-a-chamborigaud-1761658055
Venez découvrir le bilan de deux années d’expérimentation maraîchère à l’ombre des treilles et d’aménagements agroforestiers pour adapter notre agriculture aux bouleversements climatiques. Treille Terrasse