Adaptation des jardins et de l’agriculture, Chamborigaud, Chamborigaud

Adaptation des jardins et de l’agriculture Vendredi 27 mars, 14h00 Chamborigaud Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-27T14:00:00+01:00 – 2026-03-27T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-27T14:00:00+01:00 – 2026-03-27T18:00:00+01:00

Depuis deux ans, le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles porte le projet Treilles & Terrasses dont l’un des objectifs est, entre autres, d’adapter l’agriculture aux changements climatiques et notamment au stress hydrique. Différentes actions ont pu être réalisées au cours de ces 2 dernières années, dont :

– Aménagement de treilles et restauration de terrasses en vue d’une mise en culture sur six sites agricoles pilotes ;

– Suivi microclimatique sous et à côté des treilles afin de mesurer l’impact de l’ombre apportée par les treilles sur les plantes cultivées, réalisé par Agroof ;

– Accompagnement pour l’aménagement des terrasses en agroforesterie (par Agroof).

Profitez d’un après-midi pour comprendre comment les treilles et les terrasses peuvent être des voies d’adaptation des cultures aux changements climatiques ! L’après-midi se partagera entre la visite du Mas de l’Arbous (site pilote Treilles & Terrasses) et la présentation des suivis microclimatiques en salle par Agroof. Un moment convivial viendra clôturer l’après-midi.

A partir de 14h, visite du Mas de l’Arbous, site pilote Treilles & Terrasses.

Puis rendez-vous au foyer rural, pour une présentation des résultats de suivis microclimatiques sous et à côté des treilles et un temps convivial.

Des ressources vous seront proposées afin d’installer des treilles chez vous.

Chamborigaud 30530 Chamborigaud Chamborigaud 30530 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 25 40 69 »}, {« type »: « email », « value »: « agriculture@shvc.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/inscription-visite-et-bilan-treilles-terrasses-le-27-mars-2026-a-chamborigaud-1761658055 »}]

Venez découvrir le bilan de deux années d’expérimentation maraîchère à l’ombre des treilles et d’aménagements agroforestiers pour adapter notre agriculture aux bouleversements climatiques. Treille Terrasse