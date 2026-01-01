Adaptation du logement : présentation et débat Salle Barbara La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-26 15:00 – 17:00

Gratuit : non Entrée libre sans inscription

Vous avez un projet d’adaptation de votre logement ? Soliha vous expliquera le programme d’accompagnement de Nantes Métropole et les aides financières à travers des exemples de projets réalisés.Rendez-vous le lundi 26 janvier de 15h à 17h, Salle Barbara, Centre Commercial de Gesvrine à La Chapelle-sur-ErdreEntrée libre, sans inscription

Salle Barbara La Chapelle-sur-Erdre 44240



