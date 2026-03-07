La vie du jeune Augustin Meaulnes bascule lors d’une fête étrange, dans un domaine mystérieux, où il tombe amoureux d’Yvonne de Gallais. Nimbé de mélancolie et d’onirisme, ce récit fondateur sur la fin de l’enfance est une invitation à construire son bonheur au présent. Unique roman de son jeune auteur, ce texte entre dans la légende à la disparition d’Alain Fournier à vingt sept ans, un des premiers morts de la guerre de 14. Il est aujourd’hui le deuxième roman français le plus traduit dans le monde après Le Petit Prince de Saint Exupéry. Grand récit d’aventures et d’apprentissage, souvent étudié à l’école, il rassemble toutes les générations tant sa profondeur et sa subtilité se laissent redécouvrir à tous les âges.

Création inédite à découvrir pour la première fois au Lucernaire Rencontre avec l’équipe artistique le vendredi 10 avril 2026 à l’issue de la représentation.

D’après le roman d’Alain-Fournier

Adaptation, mise en scène, scénographie, lumières, création sonore et interprétation Emmanuel BesnaultVoix Pierre Aussedat, Emmanuel Barrouyer, Michaël Cohen, Claude Drap, Julien Frison, Valentin Fruitier, Mélanie Le Duc et Marion Preité

Direction d’acteur Cyril Manetta

Dramaturgie Florian Chaillot

Costumes Angèle Gaspar

Production Compagnie Éternel Été

Soutien Ville de Versailles, Festival Le Mois Molière, Théâtre du Chêne noir à Avignon, Théâtre rural d’animation culturelle à Beaumes de Venise

Pour la première fois sur scène, retrouvez l’un des plus grands romans français du XXe siècle dans une adaptation fidèle et pleine de vie !

Du mercredi 01 avril 2026 au dimanche 14 juin 2026 :

dimanche

de 15h30 à 16h40

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h10

payant

Plein tarif 32€

Tarif senior 27€, tarif réduit 16€, tarif jeunes -26ans 10€

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Lucernaire 53 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris

https://www.lucernaire.fr/theatre/le-grand-meaulnes/ +33145445734



