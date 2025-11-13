Adaptative and maladaptative myeloid cell production Collège de France Paris Jeudi 13 novembre, 17h30 L’accès en présentiel est libre, dans la limite des places disponibles

En accord avec le Collège de France, vous êtes conviés à assister à la conférence d’Emmanuelle Passegué, Directrice de la Columbia Stem Cell Initiative et professeure émérite de génétique et de développement à l’université Columbia

qui aura lieu jeudi 13 novembre 2025 de 17h30 à 18h30 dans l’Amphithéâtre Mireille Delmas-Marty.

“Although highly regulated to maintain stable output of blood cells in health, the hematopoietic system is capable of extensive remodeling in response to external challenges, prioritizing production of certain blood cell types at the expense of others. We will consider how acute insults, such as infections and myeloablation, cause molecular, cellular, and metabolic changes in hematopoietic stem and progenitor cells at multiple levels of the hematopoietic hierarchy to drive accelerated production of mature myeloid cells needed to resolve the initiating insult. Moreover, we will discuss how dysregulation or subversion of these emergency myelopoiesis mechanisms contributes to the progression of chronic inflammatory diseases and solid cancer.”

Collège de France 11 Pl. Marcelin Berthelot, 75231 Paris Quartier de la Sorbonne Paris 75005 Paris