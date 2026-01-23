Adapte-moi si tu peux : projection et enregistrement public du podcast Médiathèque Marguerite Duras Paris

Victoire, Pascale, Jeanne & Marianne sont les animatrices d’ Adapte-Moi Si Tu Peux, le podcast qui compare des livres à leurs adaptations en films ou en séries. Elles sont les invitées de la médiathèque Marguerite Duras pour un programme spécial comprenant la projection d’un film adapté d’une œuvre de fiction, l’enregistrement en public de leur podcast consacré à l’œuvre et à son adaptation au cinéma ainsi qu’une rencontre avec le public.

Programme détaillé à venir.

Dans le cadre du temps fort « Femmes et métamorphose »

« Adapte-Moi Si Tu Peux », le podcast qui compare des livres à leurs adaptations en films ou en séries. Comment

adapter un chef-d’œuvre de la littérature en film ? Un livre nul

peut-il donner un film génial ? Harry Potter : team livres ou team films

? Si vous vous êtes déjà posé ces questions, « Adapte-Moi Si Tu Peux » est

le podcast qu’il vous faut ! Chaque épisode compare un livre et son

adaptation en film ou en série. Pour tous les amoureux de la lecture, du

cinéma, ou des deux !

https://podcast.ausha.co/adapte-moi-si-tu-peux

Adapte-moi si tu peux compare les livres à leur adaptation cinématographique.

A l’occasion du temps fort « femmes et métamorphose » dans les bibliothèques de la Ville de Paris, les animatrices du podcast ont concocté un programme dédié.

Le samedi 07 mars 2026

de 15h00 à 19h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

+33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/



