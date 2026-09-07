Informations pratiques

Guéret

Adas Music : Soirée à l’ancienne

Avenue de la Senatorerie Guéret Creuse

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 22:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Années 80, 90 et 2000 : disco, funk, newave, session slow, goodies… .

Avenue de la Senatorerie Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

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English : Adas Music : Soirée à l’ancienne

L’événement Adas Music : Soirée à l’ancienne Guéret a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Grand Guéret