AGENDA · Guéret
Adas Music : Soirée à l’ancienne Guéret
dimanche 11 octobre 2026 · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Adas Music : Soirée à l’ancienne
Avenue de la Senatorerie Guéret Creuse
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 22:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Années 80, 90 et 2000 : disco, funk, newave, session slow, goodies… .
Avenue de la Senatorerie Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine
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English : Adas Music : Soirée à l’ancienne
L’événement Adas Music : Soirée à l’ancienne Guéret a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Grand Guéret
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