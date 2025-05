Addes Botmeur Fête la Bretagne. – Botmeur, 23 mai 2025 10:00, Botmeur.

Finistère

23 mai 2025 10:00:00

25 mai 2025 17:00:00

2025-05-23

– Vendredi 23 mai Rando sous la lune spéciale fête de la Bretagne

20 h 30 départ Salle Fanch Abgrall

La forêt vous ouvre ses portes, sous la lumière de la lune, pour une randonnée contée et enchantée, gratuite et ouverte à tous.

Marche douce, haltes mystérieuses, surprises lumineuses, rencontres féériques et korriganesques… Suivez le guide à travers bois et laissez-vous emporter par l’imaginaire et la magie des récits.

Personnages étranges, légendes d’ici, rires et frissons seront au rendez-vous dans cette balade sous les étoiles.

Infos pratiques Animation gratuite durée environ 2h Départ à 20h30 depuis la salle Fanch Abgrall

Réservation en ligne ou 02.98.99.66.58.

Samedi 24 mai de 14h30 à 00h Après-midi festive à Botmeur !

Sous le chapiteau Soleil, musique et bonne humeur au rendez-vous !

Dans le cadre de la Fête de la Bretagne, Botmeur vous invite à une après-midi pleine de vie et de couleurs animations pour petits et grands, musique, contes et surprises… Venez partager un moment joyeux et convivial au cœur des Monts d’Arrée !

Au programme

– MARCHE FESTIF artisans, producteurs, créateurs locaux de quoi faire le plein de découvertes et de saveurs.

– FANFARE HEJ DA RU ambiance garantie avec ce joyeux groupe qui vous fera vibrer au son des cuivres et des percussions !

– DEAMBULATION d’ECHASSES prenez de la hauteur (Cie Anim’tes rêves laissez-vous émerveiller par ces personnages hauts perchés…

– Spectacle de contes ICEBERG pour petits et grands rêveurs (Cie L’Oisellerie), un moment suspendu entre légendes et imagination. APERO DJ SET sous le chapiteau, pour finir la journée en rythme et en bonne compagnie.

– Horaires animations à partir de 14h30, jusqu’au coucher du soleil

– Lieu autour de la salle Fanch Abgrall et sous le chapiteau

– Entrée libre et gratuite

– Un samedi joyeux, festif, en plein air, à partager en famille ou entre amis !

Dimanche 25 mai à 09h00 -Rando au Fil des Crêtes

Randonnée « Au fil des crêtes » Dimanche 25 mai à 9h00

Une matinée en pleine nature, suivie d’un kig ha farz bien mérité !

Pour clore en beauté ce week-end de Fête de la Bretagne, l’ADDES vous invite à une randonnée spéciale « Au fil des crêtes », gratuite et ouverte à toutes et tous.

Au programme Un itinéraire entre landes et sommets, pour profiter des panoramas spectaculaires des Monts d’Arrée. Une marche conviviale, guidée, accessible dès 8 ans, pour prendre un bon bol d’air et redécouvrir les crêtes sous un autre angle.

Et pour les gourmands… À l’arrivée, possibilité de partager un kig ha farz traditionnel à la salle Fanch Abgrall (sur réservation, 10€/pers.). L’occasion parfaite de se retrouver autour de la table après l’effort !

Infos pratiques

Départ à 9h00 devant l’ADDES (Botmeur)

Arrivée à la salle Fanch Abgrall

Prévoir chaussures de marche et bonne humeur !

Rando gratuite, ouverte à tous les bons marcheurs

Une belle rando, un bon repas, et l’esprit festif de la Bretagne en toile de fond !

Réservation en ligne ou 02.98.99.66.58.

– Dimanche 25 mai -Journée Contes et légendes 25 ans d’ ADDES

Pour clore en beauté le week-end de la Fête de la Bretagne, on vous donne rendez-vous pour une journée pleine d’air, de rires et de souvenirs partagés !

Après la rando au « FIL des Crêtes » Et à l’arrivée… Kig ha Farz maison !

Quoi de mieux qu’un bon kig ha farz traditionnel pour reprendre des forces après la randonnée ? Préparé avec soin par notre équipe, ce plat emblématique vous attend dans une ambiance conviviale et festive.

Sur réservation 10 €/personne Réservations au 02.98.99.66.58 ou par mail à addesbotmeur@orange.fr

Le repas sera suivi des animations de l’après-midi alors restez avec nous !

L’ADDES fête ses 25 ans d’aventures, de contes et de chemins partagés ! Pour l’occasion, place à la fête

Scène ouverte Bingo du Conte Bingo du conte Un jeu drôle et surprenant autour de nos imaginaires communs la scène est à vous ! Grand gâteau d’anniversaire On souffle les bougies tous ensemble ! Concert de Pao & Cordas Un duo vibrant pour finir la journée en musique Avec une spéciale dédicace à Fred, qui célèbre aussi son anniversaire !

Animations gratuites ambiance chaleureuse garantie tout autour de la salle Fanch Abgrall .

Botmeur 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 99 66 58

