ADDICT LEVRETTE CAFÉ Bourges

ADDICT Vendredi 28 novembre, 22h00 LEVRETTE CAFÉ Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-28T22:00:00 – 2025-11-28T23:59:00

Fin : 2025-11-28T22:00:00 – 2025-11-28T23:59:00

Plongez au cœur des rythmes urbains, du club à la rue, avec Essential Flavor Podcast. DJ Addict, originaire de France, vous emmène en voyage et vous concocte le mix le plus en vogue de hip-hop, R&B et musique urbaine !

https://www.instagram.com/addictdj/

https://youtu.be/4lwI3biZ7nc?si=SSvayJgHTqwx1Sns

Le Levrette Café de Bourges est aménagé dans l’ancienne maison de Jacques Cœur. Un lieu atypique pour se retrouver en famille, amis ou collègues pour un bon moment de convivialité et une ambiance décalée.

Une Team de folie pour organiser différentes soirées à thèmes… ( soirée ski, oktoberfest, célibataire, noël…)

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars R&B Urban Music Vibes